On a rarement vu ça au service Etat-civil et élection de la ville de Marmande: les nouvelles inscriptions affluent, on en dénombre 685 ce qui laisse augurer d’une participation plus importante pour les élections des 23 avril et 7 mai (présidentielle) et des 11 et 18 juin (législatives).

