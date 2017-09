Elles étaient comment les fêtes de village, avant, à Hure ? Et au-delà de cela, à quoi ressemblait le village ? L’animation des Hurons du canal devrait pouvoir répondre à ces questions. Appelée “Entre nature et culture“, elle se déroule samedi 16 septembre et va durer toute la journée avec de nombreuses activités et se prolongera en soirée avec un repas concert.

Histoire, randonnée, jeu de piste…

Pas question de s’ennuyer à Hure. Les sportifs pourront participer à une randonnée en nature (deux boucles seront proposées entre Hure et Noaillac de 10 et 15 km) alors que les amateurs d’histoire auront l’occasion de découvrir une exposition de documents anciens qui dévoile Hure d’avant. Un jeu de piste ajoutera du piment à cette exposition avec la découverte de Hure.

En soirée, le groupe Les pieds dans l’herbe se chargera de l’ambiance à partir de 19h avant le repas sous les étoiles.

Renseignements et inscriptions au 06.40.73.65.21 ou au 06.26.78.86.93.