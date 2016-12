L’association des Hurons du canal vient de fêter sa première année d’existence. « Le but de cette création était de mettre en valeur notre village et surtout l’emblématique canal latéral à la Garonne et de se rapprocher des autres associations environnantes. D’ailleurs, des contacts ont déjà été établis ! » se réjouit Patrick Hugé, le président.

Réflexions autour d’un festival

Les Hurons du Canal travaillent sur plusieurs projets, notamment la création d’un festival à l’été 2017 qui s’articulerait autour de la musique, la décoration du village ainsi que des animations de quartier, avec bien évidemment le canal en toile de fond. « Nous aurions aimé faire des joutes aquatiques, des jeux, mais à cause de la sécurité, nous sommes bloqués, seule alternative comme l’année passée c’est l’arrivée pour les fêtes de Noël du père Noël en péniche, originalité qui avait attiré une centaine de personnes sur les rives du Pierre Paul Riquet ! ».

L’association compte à l’heure actuelle 22 adhérents, tous très impliqués dans la vie communale, avec toujours des idées d’avant-garde, comme cette mise en scène de l’arrivée du père Noël, mais aussi la préparation de la journée de dimanche 18 décembre, date des fêtes de Noël dans la commune. « Après l’appontage du grand homme à la barbe blanche, il montera dans une calèche tirée par un âne, d’autres quadrupèdes les suivront. Les fifres et tambourins seront également présents. Tout ce grand nombre de personnes se dirigera alors vers la salle communale où un goûter sera offert aux plus petits, tandis que les grands profiteront d’autres boissons chaudes ! » raconte Christine.

Les Hurons du Canal ont du savoir faire, ils ont déjà pu faire la fête pour la Saint-Patrick, clin d’œil au président, et déguster une bonne garbure. À noter que les repas à thème seront toujours d’actualité en 2017.

Francis Virepinte