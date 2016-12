Celui qui occupe sa place tous les week-ends devant le Coeur des Remparts, maintient une présence qui a démarré en… 1957. Comme on le devine, il termine l’année pour bien préparer le cinquantième anniversaire de la présence de la famille Castaignède sur Marmande: «Je représente la 5ème génération, mon fils Romain sera la 6ème. L’entreprise a été fondée en 1872» précise-t-il. Et comme à Marmande il s’y sent bien, il étend sa durée de présence sur le marché: de septembre à mai, quand il démarrait en octobre pour s’arrêter en avril.