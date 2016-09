Toulenne Les guitaristes andalous Los Hermanos Sanchez en concert

Deux guitaristes incontournables, qu’on ne présente plus, dont l’union est le fruit de leur passion respective: la musique flamenca. Les frères Sanchez éblouissent par leur virtuosité stupéfiante, leur panache, leur vitesse d’exécution, leur créativité, la justesse de leurs compositions qu’elles soient andalouses, sévillanes, de Cadix ou de Grenade. Le sud de l’Andalousie est en eux et l’on reste sous le charme de ce voyage. Voir ou revoir les frères Sanchez, on ne s’en lasse pas.

L’association Toulenne Patrimoine Histoire est heureuse de présenter à nouveau ce grand duo de la planète flamenco qui a su asseoir son prestige et celui de la guitare au sein du monde de la musique.

Entrée: 12€. Gratuité pour les moins de 14 ans. Réservations au 07.88.73.45.97 ou au 06.73.28.01.74.