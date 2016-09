Langon Les gueules du marché : Vincent cuisine le meilleur boudin 2016

Le prix trône en bonne place sur la vitrine de son étal : « Meilleur boudin 2016 ». Il a été décerné – excusez du peu – par la Confrérie des chevaliers du Gôute-Boudin à Mortagne-au-Perche dans l’Orne le 2 avril dernier.

J’ai le plaisir de travailler dans une activité familiale

« Et quand nous pourrons avoir à nouveau du foie gras, début septembre, nous proposerons également notre boudin au foie gras », précise Vincent Lafon, 48 ans, qui dirige la Sarl Ets Lafon à Coimères (boucherie-charcuterie et conserverie). « Je suis la quatrième génération de bouchers-charcutiers. J‘ai repris la société familiale en 2012. Jusque-là, j‘étais responsable commercial dans une boîte américaine à Bordeaux. Comme mon oncle et mon cousin ne trouvaient pas de repreneur, j‘ai repris l‘entreprise. J‘étais un peu dedans » Il a aussi une boucherie à Bazas.

Boeufs gras

Vincent Lafon emploie huit ouvriers en boucherie et charcuterie. Son épouse et ses filles « font autre chose ». Il ajoute: « Je gère, j‘anime. J‘ai le plaisir de travailler dans une activité commerciale et familiale. » L’autre spécialité de cette institution, c’est la viande de boeuf de race Bazadaise. « Nous faisons la daube du Bazadais en février. On abat beaucoup de boeufs pour les boeufs gras. Nous travaillons avec des éleveurs locaux et nous faisons tuer les bêtes à l‘abattoir de Bazas. » Du circuit court.

L’artisan boucher propose également du veau de lait du Bazadais, du porc fermier du Lot-et-Garonne. Sur l’étal impeccable du cours du Rocher, on admire le filet de porc, les tripes maison, le jambon, l’aloyau, l’épaule d’agneau, la sauce de veau de Bazas, le pâté de tête du Bazadais ou encore la lamproie bordelaise.

Vincent Lafon se lève tôt : « 3h30, 4h30 en fonction des marchés ». L’entreprise artisanale est présente sur six marchés : Langon, Bazas, Cadillac, Le Teich, Gujan-Mestras, Salles.

La boucle est bouclée

Son marché préféré ? « Cela dépend des semaines et des jours. Pourvu que l‘on travaille… Nous sommes tributaires du temps. Pour les marchés de semaine, c‘est difficile de conserver une clientèle plutôt âgée. Le vendredi et le samedi, la clientèle est plus jeune. » Sa difficulté est de trouver des apprentis. « Il y a une grosse pénurie. C‘est la première année que je n‘en trouve pas. »

L’artisan a réservé un local à l’immeuble Bodin à Langon en cours de construction. « Mon oncle et mon grand-père venaient au marché de Langon. Mon grand-père avait une boutique cours du 14 Juillet. On revient à Langon, la boucle est bouclée. »

Contact : Sarl Ets Lafon, boucherie-charcuterie, conserverie à Coimères. Tél : 05.56.25.13.40 et 05.56.25.01.04.