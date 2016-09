Langon Les gueules du marché : les spécialités thaï de Bruno et Kanlaya

Un parfum d’exotisme et de Thaïlande flotte à l’entrée du marché de Langon. On ne peut pas y rater le food truck flambant neuf de Bruno et Kanlaya Dubreuil baptisé « Fou de Thaï ».

Nems thaï

La lecture des mets du jour met l’eau à la bouche : poulet et légumes au basilic thaï sautés au wok, brochettes « Satay » au porc ou au poulet marinés au lait de coco, coriandre et épices, nems thaï (utilisant la feuille de blé) végétariens ou au poulet sauce « sweet chili » salée et sucrée, samoussa poulet ou végétarien, riz sauté aux crevettes et à l’ananas, canard au curry rouge thaï, dessert de riz thaï cuit au lait de coco, mangue…

Et bien sûr le traditionnel « Pad thaï » au poulet, nouilles de riz sauté (testé et approuvé).

Tout est fait maison dans le camion

Les desserts de Bruno sont maison : riz thaï cuit au lait de coco, mangue, crème à base d’herbe aromatique asiatique (Pan dan), « la vanille de l‘Asie », sablé breton émietté et fruits rouges. Mais aussi des meringuettes à la cacahuète, à la fleur de lotus et sésame : « des friandises thaï », résume Bruno.

« Tout est fait maison dans le camion ».

Bruno, 51 ans, est chef pâtissier. À 24 ans, il quitte la France et prend un poste de chef pâtissier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

« C‘est là que je rencontre en 1990 Kanlaya ma future épouse. Elle travaillait dans un restaurant thaïlandais réputé en tant que serveuse et occasionnellement cuisinière. Elle a travaillé dans plusieurs établissements hôteliers dans son pays en Thaïlande, puis à Dubaï, Abu Dhabi. Elle est aussi championne de sculpture artistique sur fruits et légumes et cuisinière hors pair. Sa tante, propriétaire d‘un restaurant en Thaïlande, l‘a influencée. »

Lui dirige une chaîne de boulangeries pâtisseries. « On a développé l‘affaire et ouvert plusieurs boutiques sur les Émirats. »

Au bout de 20 ans passés à l’étranger, le couple rentre en France en 2013, « pour que nos enfants -un fils et une fille- continuent leurs études ».

De Bangkok à Langon

Il est originaire de la région parisienne, elle de Chonburi (entre Bangkok et Patataï) mais ils s’installent à Pineuilh en Gironde, près de leur famille. « Comme il y a beaucoup de concurrence en pâtisserie, j‘ai voulu me mettre à mon compte me démarquer des autres en ouvrant un food truck thaï. »

Le couple a mis un an pour monter son projet. « On est un peu refoulé avec notre food truck par les restaurants, sur les marchés… »

Le lundi, Bruno et Kanlaya ouvrent leur food truck thaï à Castillon-la-Bataille, le vendredi à Langon et le samedi à Bruges.

« Heureusement que l‘on trouve aussi des emplacements privés comme à Marcheprime, sur le parking d‘une boulangerie. » Ils souhaitent se faire une petite place au soleil, sur le Bassin d’Arcachon.

Contacts : « Fou de Thaï», 06.44.30.18.08. Site : foudethai.com. Mail : contact@foodethai.com. Facebook : Fou de Thaï.