Langon Les gueules du marché : « L'huître, je suis né dedans »

conseille à une cliente Laurent Gaillard, 44 ans, ostréiculteur à La Tremblade-Île de Ré en Charente-Maritime.

Ils étaient deux, trois ostréiculteurs il y a quelque temps encore sur le marché de Langon.

« Chez Pierrot »

Aujourd’hui, il est le seul producteur encore présent. Et ce depuis 15 ans. Laurent Gaillard a pris la suite du banc de son père « Chez Pierrot » qui est venu à Langon pendant 40 ans.

Son frère a sa propre affaire ostréicole. « J’ai toujours connu ça, dit-il. Mes parents me trimbalaient depuis tout-petit sur les marchés. On a pris la continuité de ce que mon père faisait : le marché de Langon le vendredi. Il faisait aussi des foires. Je suis également sur le marché de Saint-Macaire le dimanche. »

Le plus dur dans ce travail c’est le temps et surtout le vent

Laurent Gaillard aurait bien choisi la voie de la mécanique auto. Il a passé un BEP. « Mais l’huître a pris le dessus ! Je suis né dedans… J’ai travaillé dix années chez un patron. Travailler en famille, ce n’est pas toujours évident. À la retraite de mon père, j’ai eu envie de me mettre à mon compte. »

Il élève les huîtres de Marennes avec son épouse Stéphanie. Elle fait le marché le dimanche en Charente.

« Le plus dur dans ce travail c’est le temps et surtout le vent. C’est toujours gênant pour tenir le bateau. On est quand même abrité là où on navigue, il n’y a pas trop de vagues. Le froid sec n’est pas un problème. C’est l’entrée de l’hiver, cette demi-saison avec le vent et la pluie qui est le plus difficile. »

Il possède deux hectares d’huîtres exploités aux deux tiers.

Comme les marins, faut-il se lever tôt ? « Cela dépend des horaires de marée… C’est très tôt pour les grandes marées. »

Elles sont charnues en ce moment

Un client l’interroge : « Elles sont comment les huîtres ? » « En ce moment elles sont toutes charnues et pas laiteuses. On n’a pas eu trop de pluie », répond le producteur.

Les n°3 et n°L ont le plus de succès. L comme « longues » parce ces huîtres ont été gênées quand elles ont poussé.

Pourquoi les Langonnais préfèrent-ils la n°3 ? « C’est la jolie moyenne » dit Laurent Gaillard. Il sourit, plaisante avec les clients fidèles : « Je n’ai que deux minutes pour prendre des huîtres… », dit celui-ci. « C’est normal qu’elles soient si salées ? » questionne celui-là.

Les moules « sorties de l’eau de la pêche de ce matin » se sont arrachées sur l’étal.

Avec des frites

Et comment l’ostréiculteur mange-t-il les huîtres ? « Une douzaine nature avec un morceau de pain, sans beurre. On l’accompagne aussi avec du pâté ou avec des frites. »

Contact : Ets Gaillard Laurent, La Tremblade, 05.46.36.54.89.