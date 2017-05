Le 4 mai, le recrutement a commencé aux Grands Chais de France à Landiras dans le but de créer 12 à 16 emplois d’avenir en faveur de jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Ils vont être signés prochainement par cette société implantée à Landiras depuis 1994. Avec plus de 170 millions de bouteilles par an, ce site de production viticole est à la pointe de la technologie et de l’emploi sur notre région.

500 employés

Sur l’ensemble du personnel qui est composé de 500 personnes, environ 400 employés sont en activité sur les métiers de caviste, embouteillage et stockage logistique. Depuis plusieurs années, une démarche originale de recrutement a été entreprise afin de renouveler le personnel, une expérience qui vise désormais à recruter et à former par les « emplois d’avenir », afin de donner aux jeunes le maximum de chances et des conditions d’intégration optimales.

Depuis avril, c’est l’Ifria, un organisme de formation spécialisé dans l’alimentaire, qui conduit le recrutement en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale du Sud-Gironde.

Plusieurs éléments importants sont à noter pour ce recrutement avec tout d’abord une priorité pour les jeunes habitants de la zone géographique.

Une formation certifiante

La durée du contrat à durée déterminée sera de 3 ans avec une formation certifiante de 315 heures dont 105 au poste de travail, et une autre de 210 heures en entreprise.

Le but pour les nouveaux jeunes embauchés sera d’obtenir un Contrat de Qualification Professionnelle ou un titre professionnel reconnu, et surtout la possibilité d’obtenir l’intégration en CDI au sein des Grands Chais de France. Chaque salarié en formation sera suivi dans l’entreprise par un tuteur qui occupe un poste identique et qui fait partie de la même équipe, ces tuteurs ont été formés afin d’assurer la réussite des nouveaux salariés. Le recrutement se fera pour des postes d’opérateurs pour l’atelier spécial qui est en charge du reconditionnements des cartons et pour les opérations d’emballage. L’intégration se fera à partir du mois de juin, et il faudra noter que l’âge de recrutement est repoussé à 30 ans pour les personnes reconnues travailleur handicapé.

Norbert Lados

Renseignements : Pôle Emploi et Mission Locale du Sud-Gironde. Pour l’Ifria auprès de Marie Beminster ou en ligne sur le site : www.ifria-aquitaine-emploi.fr