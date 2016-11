Grignols Les gourmands auront leurs chapons

Au départ, chez le producteur arrive un poulet de 5 semaines. À cet âge-là, vient le chaponnage. Opération délicate effectuée par des spécialistes, qui consiste à enlever les parties génitales du coq. Un chapon ne peut être reconnu qu’en l’absence de repousse de crête et que s’il est castré correctement.

Ce chapon est élevé en liberté durant 6 mois, nourri de céréales. Le dernier mois, il continue son engraissement en local fermé, aéré et ventilé. Il est nourri de maïs et surtout de pain rassis macéré dans du lait. « C’est ce qui rend sa chair moelleuse, fine, tendre et d’une saveur exceptionnelle », confie Paulette Sarrazin productrice depuis 18 ans. Le cahier des charges très strict de l’élevage de la marque Chapon de Grignols a été établi par l’association « et chaque producteur s’y conforme ». Garante de la qualité, cette charte précise entre autres : « pas d’abattage avant 180 jours, poids minimum, entre 4 et 5 kg. »

La clientèle se fidélise

« Cette association regroupe une dizaine de producteurs » rappelle le président Etienne Labardin « qui produisent entre 1.500 et 1.800 chapons annuels. Environ la moitié est vendue le jour de la foire, le reste étant vendu en direct du producteur au consommateur. Les producteurs ont fidélisé une clientèle au fil des ans. »

Afin de mieux faire connaître le produit, une confrérie du chapon a été créée dont le grand maître est Hervé Saclier, restaurateur retraité et initiateur de l’association Chapon des deux vallées. Ses impétrants s’engagent à défendre et à promouvoir le chapon des deux vallées. Comme chaque année, il sera intronisé une dizaine de personnes, venant de milieu et de professions très différentes.

Le président se dit inquiet de l’avenir :

Le souci actuel de notre association n’est pas la qualité ou la commercialisation du produit mais le renouvellement des producteurs. La majorité est aujourd’hui proche ou à la retraite et nous souhaiterions voir des jeunes s’intéresser à cette production, car nous sommes fiers de dire que le chapon est à Grignols, ce que le bœuf est à Bazas. »

P. C.