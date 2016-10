Bordeaux Les Girondins invités à courir et marcher contre le cancer

Le Challenge du Ruban Rose sera à Bordeaux le 16 octobre. Rendez-vous sur les quais, place de la Maison Ecocitoyenne, à 9h15 pour le départ du 5 kilomètres et à 10h30 pour le départ du 10 kilomètres. Un seul mot d’ordre : sensibiliser le plus de monde possible au dépistage précoce du cancer du sein.

Le Challenge du Ruban Rose revient à l’occasion du mois d’octobre rose. Au total, trois rendez-vous sont fixés tout au long du mois d’octobre. Dénué de tout esprit de compétition, ce challenge a pour objectif de rappeler que le dépistage précoce du cancer du sein est primordial. S’il est détecté à temps, il peut être guéri dans 90% des cas, qui plus est, avec des traitements moins agressifs.

C’est le message que l’association du Challenge du Ruban Rose veut rappeler en organisant ces rassemblements solidaires, tout en récoltant des dons afin de les reverser à des associations locales. 100% des bénéfices récoltés seront reversés au Comité Féminin de Gironde. Grâce à l’argent récolté en 2015, l’Institut Bergonié de Bordeaux a reçu un don de 40.000€ qui a servi à l’achat d’un Minicore3, appareil servant à la détection des tumeurs et à la recherche.

Un challenge ouvert à tous

Hommes, femmes, famille, amis, collègues… Tout le monde est le bienvenu pour soutenir cette cause. Le samedi 15 octobre, de nombreuses animations seront prévues sur le Village du Challenge du Ruban Rose, ouvert de 14h à 19h, où il sera également possible de venir récupérer son dossard.

Dominique Rousseau, marraine d’honneur de l’association Challenge du Ruban Rose :

Le Ruban Rose est le symbole international de la lutte contre le cancer du sein. L’association a donc pour vocation d’inciter les femmes à prendre soin d’elles en se faisant suivre très régulièrement et en passant leur mammographie tous les deux ans. Le Challenge s’adresse à tous, hommes et femmes confondus. Il permet d’informer, de sensibiliser et de rappeler qu’un dépistage régulier est encore le moyen le plus efficace de lutter contre le cancer du sein, tout en récoltant des dons qui sont ensuite reversés à des associations locales.