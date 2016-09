Bernos-Beaulac Les gendarmes surprennent des voleurs de cannabis

Vers 22h30 dimanche, des individus rôdent à proximité d’une propriété de Bernos-Beaulac. Leur attitude suspecte (ils ont découpé le grillage pour s’introduire dans la propriété) est signalé aux gendarmes.

Une patrouille de la Communauté de brigades de Bazas est dépêchée sur les lieux et repère le véhicule suspect.

13 pieds de cannabis dans les bras

Deux hommes âgés de 29 et 21 ans, originaire d’Anglet pour l’un et de Dordogne pour l’autre, regagnent le véhicule avec 13 pieds de cannabis dans les bras.

Ils sont interpellés et placés en garde à vue pour détention non autorisée de stupéfiants et vol en réunion.

Ils sont en fait venus dérober ces pieds de cannabis pour se rembourser d’une dette que le propriétaire avait envers eux.

Une ordonnance pénale a été notifiée et les deux auteurs sont condamnés à une amende de plusieurs centaines d’euros.