Les faits remontent au 27 mai à 20h, et se sont produits en gare de La Réole. Là, 7 jeunes individus ont été refusés du train qui venait de Bordeaux et qui se dirigeait vers Agen, pour être montés dans le train sans billets, mais aussi après avoir agressé le contrôleur. L’employé de la SNCF s’est fait cracher dessus et tapé avec un casque de moto.

Samedi, en soirée…

Le conducteur du train Bordeaux-Agen a été obligé d’arrêter le convoi à l’entrée de la gare de La Réole, car il venait d’apercevoir sur le quai en bordure de la voie ferrée, un jerricane et un vélo, posés contre la voie.

A l’arrêt du train, les 7 jeunes se dirigent vers le train et montent à l’intérieur du convoi. Ils se dirigent ensemble vers le même wagon afin de s’y installer. Le conducteur du train et le contrôleur vont vers eux et leur demandent de descendre du train car ils sont sans titre de transport.

Les 7 jeunes voyageurs s’excusent, descendent du train, empruntent la passerelle et c’est du haut de celle-ci qu’ils crachent sur les agents de la SNCF, avant de frapper l’un des agents avec son casque de moto. Celui-ci courait après eux pour tenter de les interpeller. Un des jeunes agresseurs a également donné des coups de poings à l’agent, blessé au niveau des côtes de l’agent.

A l’arrivée des gendarmes demandés sur les lieux, les 7 jeunes individus ont pris la fuite. Transporté à l’hôpital de Langon, l’agent SNCF va se voir prescrire de 2 jours d’ITT, puis au CAUVA (Centre d’Aide Aux Victimes en France) à Bordeaux, où il ressortira avec une ITT de 10 jours.

Quatre individus ont dont été interpellés aujourd’hui, jeudi 1er juin, à Marmande, pour violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, et entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train.