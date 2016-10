Saint-Macaire Les Fratellini ont monté leur chapiteau

Fin Septembre, le bas des remparts de Saint-Macaire renouait avec la tradition des cirques ambulants. Mais celui-ci portait un nom qui réveille la mémoire et ravive les rêves des moins jeunes, le cirque Annie Fratellini.

Résonnent dans nos têtes la musique annonçant la « Piste aux Etoiles », l’émission de Gilles Margaritis présentée par Roger Lanzac en Monsieur Loyal, quand enfants nous attendions impatiemment devant le petit écran en noir et blanc que le jeudi après-midi arrive.

Tournée exceptionnelle en Gironde

Stanislas Mordon, directeur du cirque, est le neveu d’Annie Fratellini première femme clown de France formée chez Amar.

Enfant de la balle, il fait perdurer les traditions familiales du cirque « mais il est difficile de trouver des communes qui nous reçoivent, il n’y a plus de champ de foire et plus elles sont petites plus il nous faut bouger souvent. Le carburant grève beaucoup le budget et avec neuf camions, deux remorques, trente animaux à nourrir, c’est une organisation complexe. Ainsi il nous faut plus de cinq heures pour monter le chapiteau de 500 places, et les dix artistes doivent être polyvalents, monteurs, mécaniciens, sans compter l’entretien des animaux etc. ».

Mais rien ne décourage cette famille d’artistes de spectacles vivants qui reçoit toute l’année des artistes de l’école nationale du cirque pour se former en tournée. Grâce à leur passion le cirque a encore de beaux jours devant lui.

Martine Brigot