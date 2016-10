Sainte-Foy-la-Grande Les Foyens sortent le match parfait

Ni les quatre cartons ni le fait de jouer un moment à treize n’auront empêché les Foyens de réussir l’exploit du week-end en s’imposant – et de quelle manière ! – à Surgères. Rien pourtant ne le laisser présager et surtout pas les 20 premières minutes au cours desquelles les visiteurs vont encaisser trois essais et autant de cartons. Ces derniers redressent un peu la tête en fin d’acte mais l’écart aux agrumes semble rédhibitoire (24-14).

Un quart d’heure de folie

L’entame de la deuxième mi-temps n’est pas faite pour espérer mieux et vient alors le quart d’heure de folie. On vient juste de passer l’heure de jeu lorsque les Foyens sont touchés par la grâce. Ils vont alors marquer 25 points, quatre essais dont un transformé et un drop. Les Surgériens sont K.-O. debout, réfugiés dans les cordes, soaoulés de coups plus finement joués les uns que les autres. Les locaux auront à peine le droit de clore le score mais sans empocher de point de bonus. En nos régions viticoles, on appelle cela boire le calice jusqu’à la lie.

Poule 16 – 3° journée :

Gourdon – Périgueux (remis)

Surgères 34–42 Stade Foyen

Belves 21-10 Sarlat

Mérignac 16-0 Nontron

Barbezieux/Jonzac 17-14 Blaye