La victoire acquise face à Ribérac lors de la première journée avait laissé bien des espoirs coté foyen. Ces derniers n’auront malheureusement pas duré longtemps et voici les Rouge et Noir plongés dans un abyme de doutes avec une seule victoire en six journées. Ces derniers espéraient pouvoir se relancer à Mussidan mais il n’en aura rien été au final face à une formation qui avait aussi un urgent besoin de points.

Jeu égal en première mi-temps

Les visiteurs vont pourtant faire jeu égal au cours du premier acte, relevant la tête après un début de rencontre à l’avantage des locaux. Ces derniers vont cependant marquer leur seul essai juste avant la mi-temps atteinte sur le score de 13 à 3. Les Foyens ne baissent pour autant pas les bras et ces derniers reviennent à hauteur des locaux alors qu’il reste 15 minutes à jouer.

Privé de bonus défensif

Tout redevient possible dans cette rencontre mais les Dordognots vont serrer la garde malgré les tentatives adverses et leur buteur meuble le score, leur enlevant même le bonus défensif à la dernière minute, un cruel coup du sort pour une équipe qui décidément joue de malchance.