Les jeunes Foyens ont du caractère et ils l’ont prouvé en ce dimanche pluvieux, face à une équipe de Fumel-Libos venue à Pierre Lart pour l’emporter. Les Lot-et-Garonnais en avaient sûrement les moyens mais ils se seront a priori trompés de tactique et les locaux ont fini par glaner les quatre points mis en jeu, soufflant même le bonus défensif aux visiteurs durant le temps additionnel.

Si les Foyens prenaient le score grâce à un essai de Romain Feydel (6’), les visiteurs restaient au contact jusqu’aux agrumes, malgré l’évidente domination foyenne (13-8). Les Fumélois attaquaient le début de deuxième mi-temps pied au plancher en faisant (enfin) donner leurs avants. Ces derniers prenaient les devants à la 52’ (13-18) mais les locaux n’abdiquaient pas.

Pierre-Emmanuel Banier fait basculer le match

Nicolas Zickler marquait dans la foulée avant que Pierre-Emmanuel Banier ne donne quatre points d’avance aux siens à quinze minutes du trille final (25-21). Tout restait alors possible et les visiteurs campaient dans le camp foyen, butant sur une défense féroce des locaux. Ces derniers desserraient l‘étreinte dans le temps additionnel et ils parvenaient donc à marquer un ultime essai (collectif) venant récompenser un investissement sans faille.