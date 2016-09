Mérignac Les forces de l'ordre évacuent un squat

Le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique en application de la décision de justice du 11 décembre 2015, ordonnant l’évacuation d’un squat situé au 134 avenue de l’Yser à Mérignac.

Ce bâtiment, appartenant à un propriétaire privé, était occupé de manière illégale par 30 ressortissants bulgares dont 12 enfants.

“Ces personnes encouraient des risques sanitaires importants du fait de la présence de rongeurs, indique la préfecture. L’opération s’est déroulée sans incident. Elle a fait l’objet d’un diagnostic préalable par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI). Ainsi, toutes les personnes évacuées se sont vues proposer une solution d’hébergement temporaire. Une famille présentant de bonnes perspectives d’intégration, a été prise en charge dans le cadre de la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS).”

Celles qui n’étaient pas en capacité de justifier de la régularité de leur séjour, seront convoquées dans les prochains jours au commissariat central de Bordeaux pour un examen de leur situation administrative.

Les lieux libérés de toute occupation illicite ont été rendus à leur propriétaire.