Floirac Les Floiracais lancent leur saison

Cette poule 14 ne s’annonce pas des plus simples à appréhender et les Floiracais ont pu s’en rendre compte lors de leurs grands débuts à domicile avec la réception de Monflanquin. On pourra toujours nous rétorquer que les locaux ont marqué trois essais contre un seul pour les Lot-et-Garonnais dimanche, mais reste que le sort du match a véritablement basculé à la 72’ avec l’essai de Yohan Chéroute, et ce même si les Girondins menaient 20-9 aux agrumes.

Floirac peut enchaîner à Beaumont

Les visiteurs ne s’avouaient alors pas vaincus à ce moment-là du match et ils marquaient même un très bel essai à la 55’, celui qui les ramenait dans les points 23-19. Les Floiracais ne s’affolaient pas et on connaît la suite avec la troisième réalisation des locaux. Une victoire donc et de belles perspectives malgré tout pour une équipe qui visera le haut de tableau. Ils seront à Beaumont de Lomagne dimanche prochain, des Tarn-et-Garonnais qui apparaissent abordables en ce début de saison.

Poule 14 :

Floirac 28-19 Monflanquin

Montauban 37–3 Beaumont de Lomagne

Bon-Encontre/Boé 15-16 Négrepelisse

Fumel 16-27 FCTT

Saint-Sulpice la Pointe 35-21 Bazas

Classement :

1/ FCTT 10pts

2/ Montauban 9pts

3/ Saint-Sulpice la Pointe 8pts

4/ Nègrepeliise 6pts

5/ Floirac 4pts

6/ Beaumont de Lomagne 4pts

7/ Fumel 2pts

8/ Bon-Encontre/Boé 1pt

9/ Monflanquin 1pt

10/ Bazas 0pt