Les Floiracais ont redressé en toute fin de match une situation qui pourtant semblait leur avoir échappé un peu après l’heure de jeu, alors qu’ils menaient 19 à 14. Les Tarnais choisissaient ce moment pour accélérer et marquer 17 points en six minutes, assommant alors des Sang et Or au bord du K.-O. (19-31).

>>> Le magazine Ohvalie est distribué gratuitement à Mérignac

Les visiteurs croyaient tenir là leur victoire. C’était bien mal connaître la capacité de réaction d’une équipe touchée dans son orgueil. Les Girondins rassemblaient alors leurs dernières forces pour un baroud d’honneur d’exception.

Retour complexe

Thomas Durieux prenait à bras le corps l’étendard de la révolte et c’est lui qui, en trois minutes, ramenait les siens à hauteur des visiteurs à l’aide de deux essais. Le score final était scellé (31-31) et les locaux pouvaient sortir la tête haute de cette confrontation.

S’ils ne seront pas favoris dans le Tarn le week-end prochain, les Floiracais n’auront rien à perdre. Lors de la saison régulière, les Girondins s’étaient inclinés dans le Tarn 17 à 9.