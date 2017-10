J.A Biarritz 2 : FC Belin-Béliet : 1/1

Après s’être heurtés à un mur en match de coupe à domicile la semaine dernière contre l’équipe de Pardie (Régional 2) où le score atteste d’une nette domination de l’adversaire (2-6), les verts se devaient de montrer un visage plus conquérant en terre basque. Sous les trombes d’eaux, le début de match est bien trop souvent répétitif. Dès la troisième minute, le premier corner biarrot est fructifié par un joueur esseulé au second poteau.

Celui-ci trompe parfaitement bien le portier belinétois d’un plat du pied pour venir ouvrira la marque en faveur des locaux. Bien que l’entame de match ne soit pas idyllique pour les hommes de Jérome Dupy et Frédéric Casagrande, celle-ci crée un sursaut d’orgueil dans l’effectif des visiteurs. Au quart d’heure de jeu, Malcom Kouyaté use de son corps pour garder le cuir et servir Younès El-Azaar.

Le milieu de terrain distribue à une touche de balle une passe qui s’avérera être décisive lorsque l’attaquant Sammy Lefevbre inscrira de son pied gauche le but égalisateur. En seconde période, les deux équipes pousseront pour prendre l’avantage. En vain. Sous un véritable déluge empêchant toute créativité dans le jeu, les verts auraient pu prendre l’avantage si quelques face-à-face avaient été commués. Malgré cela, le partage des points fut logique tant les deux équipes ont livré une prestation de haut vol.

Union Sportive Le Temple Le Porge : FC Belin-Béliet B : 0/0

Un match terne offensivement malgré les multiples occasions belinétoise. Restant sur une défaite 1-4 contre Facture Biganos B, les verts ont tout de même livré un beau combat face à une équipe du même niveau. Un fait du match aurait pu néanmoins avantager les visiteurs lorsqu’au quart d’heure de jeu, le jeune attaquant belinétois Joey Hernandez file seul au but avant d’être accroché par un défenseur templais.

L’arbitre ne bronchera pas malgré une faute grossière et l’action continuera dans la confusion générale. Après une première période équilibrée, les visiteurs hausseront leur niveau de jeu afin de multiplier les occasions, sans toutefois trouver le chemin des filets. La plus grosse opportunité est signée Steven Buffard, nouvelle recrue du FCBB qui, après s’être démarqué dans la surface de réparation, reçoit le cuir et manque de peu la lucarne du portier adverse.

Le score restera nul et vierge malgré un match disputé. Encourageant pour les verts et blancs qui empochent leur premier point dans ce championnat.

Handball : Désillusion pour l’équipe fanion, à l’arraché pour les filles

Ce week-end, deux équipes seniors disputaient le premier tour de coupe de France. Pendant que les féminines s’imposaient dans la douleur à Capbreton, l’équipe fanion Homme sombrait à Garlin contre une équipe inférieure sur le papier…

USHB Capbreton : HC Belin-Béliet : 19/21

« Un match qui laissera des traces… » Tel est le constat tiré au terme des 60 minutes par l’entraîneur Sébastien Pernot. En cause, la blessure de la jeune Mathilde Guasquez, victime d’une luxation du pouce et évacuée à l’hôpital Saint-Martin. Face à une solide équipe landaise, les belinétoises ont répondu présentes dans l’affrontement d’entrée de jeu en imposant un rythme incisif. Adroite face aux buts, l’équipe visiteuse parvient à mener de huit points en début de seconde mi-temps après une première partie de match maîtrisée.

Malgré cette performance, les filles vont produire un jeu plus timoré et fébrile, permettant aux Capbretonnaise de revenir dans la partie. « On n’attaquait plus, idem pour la défense » témoigne le coach Pernot. À ce relâchement s’ajoute un manque de réalisme puisque les offensives du HCBB Girls se solderont par cinq poteaux coup sur coup.

Fort heureusement, les soixante minutes arrivant à leurs termes, les filles s’imposeront par deux petits points d’avance et continueront leur chemin en Coupe de France grâce à cette victoire 19/21 contre une belle équipe adverse.

HBC Garlin ? HC Belin-Béliet : 25/21

L’équipe fanion du HCBB se déplaçait à Garlin pour y affronter une équipe évoluant deux niveaux en dessous de celui pratiqué par les hommes d’Hugo Laqui. Faut-il faire un dessin pour illustrer l’immense déception que représente cette défaite ? Pourtant, c’est dès l’entame que les troupes belinétoise mènent dans la partie. Les 10 premières minutes sont maîtrisées par un collectif bien huilé et rien ne peut laisser présager le sursaut d’orgueil des locaux. 10 minutes, c’est également le temps qu’il fallait au portier adverse pour se réveiller.

Le reste de la partie n’est que désillusion face à un gardien adverse qui ne sort pas moins de 20 arrêts au cours de la partie. L’adversaire anticipe les déchets techniques bien trop nombreux pour creuser l’écart face à une équipe moralement atteinte.

Le cruel manque de réalisme des verts n’arrangera en rien la situation. Revenant tout de même à un point de Garlin à 15 minutes du terme, les visiteurs craqueront définitivement face à un effectif basque bien organisé qui reprendra un avantage de trois points avant de parachever le tout en fin de match. Le score final, 25-21 en faveur des locaux attestera d’un rendez-vous manqué. Mais est-ce véritablement un échec important pour les hommes d’Hugo Laqui ? Loin de là au vu du début de saison tonitruant qu’effectue l’effectif en championnat.