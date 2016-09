Saint-Macaire Les espèces de clowns ont animé la cité [DIAPORAMA]

Un air de liberté, d’humour et d’émotions a circulé pendant le week-end dans la vieille ville à St-Macaire grâce à ces Espèces de Clowns encore plus nombreux, ainsi que le public, pour cette seconde édition du Festival des Clowns et d’arts burlesques.

À chacun son clown

Deux jours de spectacles permanents et toujours gratuits, de rencontres inattendues au détour d’une rue, où tout un chacun s’est surpris à sentir battre son cœur d’enfant quand le burlesque nous questionne sur notre déshumanisation.

La rue de la Benauge, siège des Epiciers de la Benauge, organisatrice de la manifestation, ornée d’oriflammes dépareillés et multicolores accueillait le public pour des rencontres chaleureuses entre les spectacles autour de tables garnies de victuailles appétissantes.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Dans un jardin ouvert à tous une originale exposition de photos d’Isabelle Pauly, installée dans les arbres et chaises longues, s’offrait au regard du public qui pouvait également écouter les témoignages de clowns recueillis par Valérie Le Naour, documentaliste sonore et formatrice de clown: « je suis un passeur, une sage-femme qui fait naître chez l’autre le clown libérateur de sa créativité… C’est le clown qui est thérapeute, pas moi… La force du masque n’est pas de se cacher mais tout au contraire de dévoiler sa personnalité, jouer son désir… Ne pas faire le clown mais être le clown ».

Le public ne peut qu’être reconnaissant non seulement aux organisateurs mais aussi à tous les bénévoles amis ou voisins, et à la qualité des performances des artistes qui ont fait de ce week-end une rencontre exceptionnelle. Et pour découvrir plus de photos sur le festival, vous pouvez aussi aller sur le site internet www.lerepublicain.net

Martine Brigot