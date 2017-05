C’est par téléphone que Manu Lagarde et Mathieu Thouron ont appris au lendemain de l’élimination de leur équipe en 32e de finale de Fédérale 3, qu’ils ne seraient plus les entraîneurs du Stade Foyen la saison prochaine. Et cette démarche n’a pas été effectuée par le président Laurent Gonthier, toujours en place et ce au moins jusqu’au 19 mai, date de la prochaine assemblée générale, mais par l’équipe qui devrait lui succéder.

Laurent Gonthier n’est pas le décisionnaire

S’il est louable de ne pas tarder à informer un staff qu’il n’est conservé, la manière, elle, est pour le moins surprenante. Les deux techniciens réfléchissaient à leur avenir. La soudaineté de la décision prise par les futurs dirigeants a donc clarifié de facto la situation. Laurent Gonthier s’est dit très surpris de cette annonce, lui qui ne tarissait pas d’éloges sur le duo, même si l’élimination prématurée face à Mugron avait été assez mal vécue du côté de Pierre Lart. Le Stade Foyen va donc tourner une nouvelle page de son histoire dans les jours et semaines à venir.