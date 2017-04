Les agents communaux de la ville de Langon sont venus récupérer à l’école élémentaire Saint-Exupéry des couvertures, oreillers et couettes afin de les amener au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Élodie Gouin, maîtresse de la classe de CM1-CM2, à l’origine du projet, explique: « depuis deux ans, Amélie Vacher, maîtresse de CM1, participe au projet « Bâtisseur de possibles » et cette année j’ai souhaité participer à cette démarche pédagogique innovante ».

« Bâtisseurs de possibles » est une démarche de pédagogie active permettant aux enfants d’être acteurs de leur apprentissage et de participer à un projet coopératif où ils ont un rôle central.

« Ce sont les élèves qui ont tout fait de A à Z, ils ont choisi des problèmes qui les touchaient, après ils ont voté pour le problème qui leur paraissait le plus pertinent et ils ont choisi eux-mêmes des idées de solutions » précise Elodie Gouin.

Les trois sujets qui ont intéressé les 25 élèves sont: la déforestation, le harcèlement et la solidarité envers les sans-abri.

Ils ont ensuite fait appel à la mairie et Nicole Duprat, en charge du CCAS, est venue à leur rencontre afin de répondre à leurs questions. « Entre autres, je leur ai expliqué que souvent les sans-abri partaient avec une couverture, pour se protéger du froid » confie l’adjointe au maire.

Accueillir un sans-abri

Deux idées ont été sélectionnées parmi plusieurs solutions apportées, une récolte au sein de l’école de couvertures, couettes et oreillers et un appel à hébergement auprès de familles volontaires pour accueillir un sans-abri une nuit si les deux logements mis à disposition par la Ville de Langon étaient occupés.

Les familles de l’école ont donné 96 couettes, couvertures et oreillers et huit d’entre-elles ont accepté d’héberger à leur domicile un sans-abri si nécessaire. Projet unique empreint de solidarité et de générosité qui a comporté son lot de surprises et cette incroyable réussite.

