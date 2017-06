Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ils sont venus des établissement spécialisés pour enfants handicapés de La Réole, Tonneins (Isep et la Cerisaie) pour profiter de cette belle initiative qu’offre tous les ansz à la même période le Kiwanis-Club de Marmande: un baptême de l’air en avion, à Carpète. Une manifestation pleine de bonheur pour ces enfants qui ont su exprimer leur contentement de pouvoir voler dans les airs en avion. «Leurs sourires et leurs câlins sont pour nous la plus belle des récompenses» dira Hervé Brouillon, du service social du Kiwanis-club.