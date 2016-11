Marmande Les droits des enfants s'exposent

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’association Famille et compagnie et ses partenaires ont proposé aux enfants des écoles du Marmandais et des centres de loisirs, de confectionner des dessins, individuels ou collectifs, sur le thème des droits des enfants, à travers un vaste projet soutenu notamment par le REAAP (réseau d’écoute, d’aide et d’accompagnement de la parentalité).

C’est ainsi que jusqu’au 26 novembre, pas moins de quatre expos sont présentées: à la médiathèque de Marmande, à la salle multiculturelle de Meilhan-sur-Garonne, au centre de loisirs de Sainte-Bazeille et au centre de loisirs du Mas d’Agenais.

Avec un spectacle offert à tous samedi dernier, cette Quinzaine des droits de l’enfant a réussi le pari de sensibiliser les bambins mais aussi leurs parents à leurs droits fondamentaux, alors que l’on célèbre en ce mois de novembre la création de la Convention internationale des droits de l’enfant.