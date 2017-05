L’Exposition de dessins humoristiques de Perry Taylor restera en place jusqu’à la fin août, les mercredis et samedis de 15 h à 18 h. Perry Taylor dessinateur humoristique « anglo-gascon » met en scène avec humour et tendresse la vie quotidienne dans notre campagne, nos traditions, le patrimoine local… Ses créations rigolotes et malicieuses sont pleines de détails, il croque avec bonheur ce qui fait l’originalité de la vie dans la région.

Exceptionnellement pour la fête de la fraise et des fleurs, le musée et l’exposition resteront ouverts de 10h à 18h le samedi 20 et dimanche 21 mai.

Entrée libre pour l’exposition 3 € pour le musée.