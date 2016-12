Les fêtes de fin d’année sont une période faste pour des poissonniers qui doivent s’efforcer de servir au mieux leur clientèle en leur préparant les paniers garnis de la mer les plus nobles et festifs, avec ses homards, huîtres, crustacés, saumons… « Cette année, on saura gâter nos plus fidèles clients » avisent-ils. Parce qu’il s’agira de leurs dernières fêtes avant la retraite. Et même si elle ne sonnera qu’au mois de juin, une grande page est en train de se tourner pour Annie et Bernard Lafargue.

Depuis 60 ans

La poissonnerie du 46 rue de la Libération existe depuis 60 ans, Bernard ayant repris l’affaire de ses parents Jean et Jeannette en 1988. Annie, originaire de Damazan, l’a rejoint en laissant son emploi de bureau, « pour rester avec mon mari, sinon je ne l’aurais pas vu souvent » plaide-t-elle. Et tous deux sauront se faire apprécier des Marmandais et de tous ceux qu’ils servent sur les marchés de la région : Gontaud, Le Mas d’Agenais, Castelnau-sur-Gupie, Seyches et Marmande, deux fois par semaine. « Une journée type démarre à minuit. Je vais à Bordeaux-Brienne chercher les poissons, on allait autrefois aux Capucins. Je suis de retour à 4h et on se prépare pour être avec ma femme sur le marché à 7h ». Deux heures de sommeil par jour pour Bernard, réglé comme une pendule. « C’est pour cela qu’on n’ouvre plus le magasin, c’était devenu trop lourd et usant » confesse-t-il. Sauf pour les fêtes, le magasin de la rue de la Libération sera ouvert du jeudi au dimanche jusqu’au Nouvel An.

Annie et Bernard Lafargue, tél : 05.53.64.27.36.

Michel Pradeau