Hormis en finale, où les Sopekats ont fait plus que de la résistance (33-21), les Counifles ont dominé le Ryan Seven’z de la tête et les épaules ce 10 juin à Lormont, malgré un plateau de qualité. Les Bleu et Rose n’ont pris que cinq essais sur l’ensemble de la journée (en six matchs), dont trois en finale face à la prometteuse équipe montoise des Sopekats, emmenée par un excellent Morgan Marchini, l’ancien trois-quarts du SC Albi.

Deux boucliers en une semaine

En demi-finale, les Counifles s’étaient débarrassés (31-5) d’anciens vainqueurs : les Gnagnos. Grâce à un Jonathan Devin en forme olympique (sept essais en quatre matchs) ou encore à un Maxime Deguin impérial dans les airs, la bande de potes formée au Stade Montois remporte un second bouclier en une semaine, après son titre au Moun Sevens. Ils se tournent dorénavant vers le SOOS, le tournoi de rugby à 7 d’Aire-sur-Adour qui se déroule le 17 juin, où ils auront encore à cœur de jouer la gagne.

Le classement complet :

Les Counifles Sevens Sopekats 7’s Ovalim 7’s Les Gnagnos AS Mérignac Rugby (les Shlapinos) Bro’7s Impala Seven CMF Rugby Floirac (Ryan Man) Poussept Barbarians bordelais Impact Sevens Bordeaux (développement) RC Cadaujac

.