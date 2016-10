Langon Les commerçants en croisade contre le RSI

RSI. Le sigle résonne à l’oreille des commerçants, artisans et autres travailleurs indépendants. Ils ont aisément les dents qui grincent quand il s’agit de le prononcer…

Pour faire simple, le RSI est la Sécurité sociale des gérants de commerces, d’entreprises artisanales et autres indépendants. Contrairement aux salariés, qui cotisent presque sans le savoir sur le principe du prélèvement à la source, les petits patrons sont invités à sortir le carnet de chèque pour s’acquitter de leurs cotisations, calculées sur la base du chiffres d’affaires ou des bénéfices, selon le statut de l’entreprise. Poussée d’urticaire assurée.

Les commerçants et artisans du Sud-Gironde n’échappent pas à la règle. Avec le sens de la retenue qui caractérise les gascons, ils y vont parfois de leur coup de gueule.

Nous ne pouvions pas payer les factures et les salaires

C’est par l’intermédiaire des réseaux sociaux qu’un commerçant sud-girondin a poussé le sien. Un peu protocolaire au départ, beaucoup moins ensuite. « Nous voulons informer notre aimable clientèle (…) de la fermeture de notre boutique. Nous remercions notre clientèle ainsi que tous nos ami(es) qui ont contribué à notre bonne marche jusqu’au largage de la bombe : le RSI. »

Et l’artisan d’entrer dans les explications : « Notre commerce a fermé en raison des charges trop lourdes qui tombent dans la troisième année. Merci le RSI qui oeuvre pour les grandes surfaces et tue les commerces de proximité. Sous le coup d’une baisse d’activités, nous ne pouvons plus rentrer dans nos frais, payer les factures et les salaires. Attendre que le commerce reprenne était un gros risque, celui d’avoir trop de dettes et de ne pas pouvoir les payer. » D’où la décision, radicale, prise par le Sud-Girondin : tirer le rideau.

La hantise de la première « facture »

Matthieu Vidal, pâtissier aussi jeune que connu à Langon, n’a pas encore eu à connaître l’appel à cotisation du RSI mais s’y prépare. « Je n’ai eu aucun contact avec le RSI mais il saura trouver mon adresse quand s’agira d’envoyer la facture. » Il a donc pris les devants : « Ma comptable a évalué la somme dont je devrai m’acquitter. On ne parle pas de quelques de centaines d’euros… » Le jeune homme s’y résout parce… qu’il ne peut pas faire autrement. « Avoir une couverture sociale, c’est important mais ça fait quand même beaucoup. »

Et la retraite ?

A Langon, encore, Benoit Monpontet – l’ancien président de l’association des commerçants du centre-ville – soulève un autre grief à l’égard du RSI : le montant de la retraite. Il cite l’exemple de sa mère : « Cela fait presque 45 ans qu’elle travaille mais elle est restée longtemps avec le statut de conjointe collaboratrice, quand mon père était le gérant. Si elle part à 62 ans, elle aura droit à 450€ par mois, 550 si elle travaille deux ans de plus. C’est quand même un peu maigre… »

E. B.