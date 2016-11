Cudos Les collégiens créent une entreprise

L’atelier de vente de la classe de 3e professionnelle de l’établissement saint-Clément s’embarque cette année dans une aventure inédite : créer une mini-entreprise afin de comprendre le fonctionnement de cette structure.

Aidé par l’association Entreprendre Pour Apprendre dont le but est de favoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales, Félix Waklatsi, le professeur, a proposé le projet à son groupe de 10 élèves. « Nous sommes soutenus par des partenaires importants. On est motivés pour mener ce projet jusqu’au bout et on a des gens à ne pas décevoir… L’idée est née suite à la création du magasin pédagogique. Nous allons mettre en place d’une vraie entreprise avec un compte en banque, les fonds récoltés serviront à financer une cantine hospitalière à Katiola, en Côte d’Ivoire. Le projet doit inclure la notion de développement durable ».

Ce qu’en disent les élèves

Pour Léa, le groupe en est à « la phase de la définition du mot entreprendre ». Alexandre réalise que « cela prend du temps entre la création de l’entreprise et le moment où l’entrepreneur gagne sa vie ». Elsa retient la rencontre avec un chef d’entreprise qui a expliqué son parcours:

On a abordé plusieurs sujets tels que la recherche de l’objet qu’on veut créer et on a défini les objectifs de la mini-entreprise. Cela va nous aider.

Des parrains

Nöelle Ressaire, qui travaille dans l’immobilier et Jean-François Prévost, responsable de l’entreprise DBC à Bazas, ont accepté de coacher le groupe tout au long de l’année. « L’entreprise, ce n’est pas facile. C’est beaucoup d’énergie et de sacrifices et on ne se paie pas les premières années. En général, c’est mieux de se lancer quand on a de l’expérience. Une entreprise doit automatiquement gagner de l’argent pour réinvestir… Et l’entrepreneur doit se demander ce qui le fait se lever le matin et ce qu’il aime afin de s’investir à fond dans son entreprise » souligne Jean-François Prévost.

Avec tous ces conseils, les jeunes doivent maintenant passer à l’étape supérieure : choisir l’activité de la mini-entreprise.

B. B.