Bazas Les Ciel et Blanc retrouvent la notice

C’est avec la réussite d’un Gaël Beuvelot de gala – sa façon à lui de fêter son anniversaire – que les Ciel et Blanc ont empoché leur premier succès de la saison. Une victoire acquise de haut lutte face à une formation de Fumel très solide. Les Bazadais ont à peu près tout retrouvé sur cette rencontre : les vertus essentielles à ce sport, l’application des consignes, la méthode et une défense agressive, efficace. Seule ombre au tableau, mal récurrent s’il en est, cette incapacité à marquer des essais mais l’essentiel était ailleurs sur cette rencontre capitale pour les pensionnaires de Castagnolles.

Domination sans essai

C’est pourtant l’artificier de la maison d’en face qui va frapper le premier d’entrée de jeu. Les buteurs se répondent du tac au tac mais celui des locaux a commencé son récital. Les Lot-et-Garonnais vont cependant marquer le seul essai de la rencontre juste avant la mi-temps en profitant d’un gros travail de leurs avants (9-13). Les locaux ne s’en laissent pas compter et c’est sur leur buteur qu’ils vont s’appuyer lors du second acte alors que par trois fois, ils sont en position de déposer l’ustensile derrière la ligne. Leur domination est plus marquée après l’heure de jeu et l’écart se creuse petit à petit même s’il faut attendre les arrêts de jeu pour être tout à fait rassuré. Voilà en tout cas une victoire qui fait un bien fou au moral, ce avant la première pause de la saison.

Points pour Bazas : 7 pénalités Beuvelot (14’, 23’, 30’, 62’, 65’, 71’ et 82’).

Points pour Fumel : Essai (39’), transformation et 2 pénalités (1’ et 21’).

US Bazas : 1/ Labesque 2/ Mallet 3/ Sacau 4/ Simonney 5/ Sinama 6/ Ricard 8/ Musseau 7/ Hallier 9/ Leys 10/ Sourillan 11/ Larché 12/ Laurent 13/ Faget 14/ Beuvelot 15/ Beaulavon 16/ Clocher 17/ Saldubehere 18/ Sessacq 19/ Duluc 20/ Bibaut 21/ Benaud 22/ Dubourg