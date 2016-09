Villandraut Adichats met "ses" châteaux à la fête

L’association Adichats fête le patrimoine autour des sites du château de Villandraut, du château de Budos et du jardin médiéval de la Maison Labat au cours de nombreuses visites, ateliers, concert et chasse au trésor durant tout le week-end.

Château de Villandraut : visites en continu de 10 h à 18 h le samedi, jusqu’à 16 h le dimanche. Visite flambée sur réservation le samedi à 21 h (5 €). Visite adaptée aux familles et chasse au trésor, le samedi et le dimanche à 14 h (2 €). Ateliers archéo et taille de pierre le samedi, sur réservation. Concert de Kalé, dimanche à 16 h.

Château de Budos : visites guidées de 11 h à 15 h samedi et dimanche, visites libres tout au long du week-end.

Jardin médiéval : visites guidées de 11 h à 15 h le samedi et dimanche, visites libres tout au long du week-end.

Sur les trois sites, rallye patrimoine en autonomie, les livrets de jeux sont disponibles à l’accueil du château de Villandraut.

Renseignements et réservations au 05 56 25 87 57 et www.chateaudevillandraut.fr