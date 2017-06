Pour la troisième édition des Fraisiades, le comité des fêtes ainsi que les associations partenaires, ont réservé une sacrée surprise : un défilé de chars, dans les rues. Difficile d’en savoir plus, les organisateurs tiennent à ce que les figures représentées sur les chars restent secrètes. On ne saura donc que pour l’un des huit : des fraises géantes papiers crépons.

Le programme

Samedi 3 juin. 20h, repas dansant organisé par l’association Culture et Loisirs (réservations : 06.84.28.02.48).

Dimanche 4 juin. Toute la journée, marché aux fraises et aux produits locaux. L’occasion de déguster toutes les variétés et de rencontrer Big Fraisy, mascotte de l’événement. 8h, concours de pêche au lac de Latapie (inscriptions : 05.53.84.26.70), une minute de silence sera observée en hommage à Alain Zanardo ; 11h, exposition de motos anciennes par les Calandres Tonneinquaises, place Viçoze, animation de Batucada ; 12h, dégustation de fraise, auberge espagnole ou restauration (par le club de foot) animée par Guillaume Parma ; à partir de 14h, jeux en bois, balades à poneys, maquillage enfants, fête foraine, préparation de confitures, Lou de Bazats (échassiers landais). 16h, concours du meilleur gâteau à la fraise (se présenter place Jean Jaurès avec son gâteau à 15h30). 16h30, grande parade de chars fleuris accompagnée de la banda Alegria banda, des majorettes et de la batucada. 19h, apéritif offert par la municipalité. 21h, soirée disco avec DJ one fun et Le cri du lièvre. De plus, le match de rugby finale top 14 sera diffusé sur écran géant, le soir.

Lundi 5 juin. Vide-greniers, toute la journée, organisée par les Vieilles Mécaniques Rurales Clairacaises.