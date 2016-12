Initiés et financés par le département, les Chantiers Éducatifs sont l’apanage des communes rurales qui ont choisi de participer à cette opération. Le village de Blasimon est le premier dans l’Entre-deux-Mers à mettre en place des chantiers éducatifs.

Les jeunes choisis pour cette opération sont originaires de la région et ont entre 20 et 24 ans. Ils n’ont pas d’emploi et peinent à en trouver. Ils ont été sélectionnés par la mission Pôle emploi. Cette participation aux chantiers, rémunérée, devrait leur permettre de trouver leur voie en participant à la vie active d’une commune.

Une approche de la vie professionnelle

Les quatre premiers stagiaires de Blasimon ont eu le choix entre l’espace vert et la menuiserie. Les deux tuteurs-moniteurs, Bruno Noel et Jean-Marc Labonne, qui travaillent tous deux pour la commune, sont là pour leur faire découvrir une approche de la vie professionnelle.

À la suite de cette formation, l’association Inter-emploi essaye de leur mettre le « pied à l’étrier » en leur trouvant un emploi en CDD ou en CDI dans une entreprise ou une commune. Inter-emploi est une association locale qui existe depuis plus de 20 ans, en accord avec le conseil départemental. Elle est un relais entre Pôle Emploi et les employeurs. Basée à La Réole, cette association procure chaque année du travail à temps partiel a une centaine de jeunes de la région.

La présentation des quatre premiers stagiaires et de leurs tuteurs a été faite par le maire de la commune, Daniel Barbe, en présence de Bernard Castagnet, vice président du conseil départemental du canton du Réolais et des Bastides. Du côté du département, on souhaite que ce premier Chantier Éducatif de Blasimon fasse des adeptes dans les autres communes de l’Entre-deux-Mers. Si le concept fonctionne, il n’y a pas de doute que ce sera rapidement le cas.

Patrick Marichal