Faleyras Les champions d'autocross en piste

La huitième manche du championnat de France d’autocross, ainsi que de la coupe de France sprintcar 2016 se dérouleront samedi 3 et dimanche 4 septembre, dès 8h, sur le circuit de Faleyras, au lieu-dit « Bois Marchand» . On y retrouvera le gratin des pilotes nationaux, pour toujours plus de spectacle.

250 pilotes sont attendus dans pas moins de six catégories, allant du kart monoplace à la voiture équipée d’un V6 de plus de 400cv…

Tarifs : 18€ pour le week-end, 15€ le dimanche seul et 8€ le samedi seul. Sur la billetterie en ligne: une promo limitée dans le temps, à 15€ le week-end complet. Site : www.billetweb.fr/autocross-2016-faleyras

Contact : 05.56.23.49.08.