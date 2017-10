Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Myriam et Jean-Marc Vazia, propriétaires et amoureux de plusieurs chevaux de traits, ont décidé de lancer leur entreprise de transport à cheval (ou transport hippomobile): « Les calèches du Lysos » le 1er février 2017 à Sigalens.

Myriam et Jean-Marc ont suivi une formation de six mois qui permet d’obtenir le seul titre reconnu par le ministère de l’Agriculture (Certificat de Spécialisation Utilisateur de Chevaux Attelés) et ils ont été formés par les Haras Nationaux au même titre que les cochers assurant les prestations.

Cinq chevaux

Aujourd’hui, l’entreprise possède cinq chevaux. Pour le transport des personnes, quatre calèches différentes sont disponibles.

« Nos calèches sont récentes, réalisées par des fabricants professionnels et elles répondent en tous point aux règles de sécurité en vigueur» précisent les gérants. « Une telle fabrication garantit le bien être des animaux attelés. Certains éléments comme les freins à disques, les feux de signalisation présents sur nos calèches nous semblent indispensables pour certaines prestations ».

Myriam et Jean-Marc ont également pour projets de travailler avec les IME (Instituts médico-éducatifs) pour faire découvrir leur activité et les chevaux de traits au plus grand nombre.

Contact : Les Calèches du Lysos. 05.56.25.11.05. Site: www.lescalechesdulysos.com

