Ils sont de retour ! Après des vacances bien méritées, l’équipe des GIVRé de l’association Anim’Actions revient avec ses improvisations théâtrales, à Monségur. Le cabaret, qui se déroule tous les premiers vendredis du mois, est l’occasion de découvrir cette pratique très en vogue outre-Atlantique. Choisissez un thème et les comédiens des GIVRé se chargent de vous créer une scène, une émotion, un instant.

Pour cette année, ces cabarets se dérouleront au café du commerce et non au café des sports, comme cela était le cas lors de la précédente saison. Pas le même lieu, donc, mais toujours les mêmes fous rires et surtout, toujours la même folie des acteurs qui ne manquent pas d’imagination. Rendez-vous à 19h pour le lancement de cette nouvelle saison, en partenariat avec l’association Passerelle. Accès libre, participation au chapeau.