Sortis deuxième de leur poule derrière les Spered Sevens, les Bugs 7 se sont qualifiés pour la Cup au tournoi 7 de cœur, un événement caritatif à Versailles. Après leur défaite face aux 7 Fantastiques, les Aquitains ont été reversés en demi-finale où ils ont battu les Dragon Ball 7 (26-21) avant de remporter la finale face à Anthony Métro 92 (forfait). Les Bugs 7 terminent donc cinquième du tournoi francilien ont surtout contribué à donner de l’argent pour l’association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie.

“Avec des équipes comme les 7 Salopards qui sont derrière nous ou les Dragon Ball 7, c’est de bonne augure pour la suite, estime le président de l’association. Les Seventise et 7 Fantastiques étaient au-dessus mais avec quelques détails et moins d’absents, c’est possible de les accrocher.”