Samazan Les bons outils pour la reprise d'entreprise

Virginie Couteau et Damien Manzutti (MCTM à Marmande).

Dans trois ans, le patron de l’entreprise de chaudronnerie MCTM, Daniel Larue, prendra sa retraite. Mais d’ores et déjà, l’heure est à la réflexion pour la succession qui se fera en douceur avec Virginie Couteau et Damien Manzutti. Virginie est la belle-fille de Daniel Larue. Issu du milieu médical où elle occupait un poste administratif, Virginie a intégré la société MCTM dans le but de reprendre le secteur administratif mais cette fois de MCTM. Elle sera associée à Damien Manzutti pour le secteur technique, lui qui occupe le poste de directeur technique. «Nous nous devons de tout connaître du point de vue gestion, commercial et de management d’équipe, cette formation était pour nous indispensable» assurent-ils.

Marielle Duplantier (STB Duplantier à Duras).

Marielle, 30 ans, change complètement d’orientation professionnelle en intégrant l’entreprise familiale, créée par son grand-père. Issue du milieu viticole, responsable commerciale à l’export pour une société de négoce en vins, elle s’apprête à reprendre la direction de l’entreprise familiale connue pour exercer dans le domaine de la téléphonie, du numérique et des alarmes, en succédant à son père Jean-Jacques qui part bientôt à la retraite. «Je suis venue chercher ici des méthodes de management, de ressources humaines et le côté social que je découvre. cette formation est importante, ce qui est intéressant c’est que les intervenants sont des gérants d’entreprise» déclare-t-elle.