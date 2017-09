Après une saison cauchemardesque, on a décidé à Blaye de changer de braquet et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération est plutôt une réussite. Face à une formation de Gujan-Mestras – certes promue mais qui possède bien des atouts – les Nord-Girondins n’ont pas tardé à prendre leurs distances en marquant par deux fois lors des dix premières minutes (R. Lamarque et G. Graulout).

Le réveil de Gujan

Ces derniers menaient même 17 à 0 peu avant le quart de jeu avant de souffler un tantinet. Gujan marquait bien ses premiers points (M. Labasse) mais les Blayais reprenaient leurs distances à l’aide de trois nouvelles réalisations signées J. Richard, J. Marchive et J. Noui. Au changement de camp, le score était sans appel (36-7).

La cerise sur le gâteau

Sermonnés par leur staff, les visiteurs relevaient la tête et trois essais (collectif, R Pereira et K. Molet) les remettaient dans le score juste avant l’heure de jeu (36-26). Les locaux serraient alors la garde puis mettaient un dernier coup de collier en toute fin de rencontre, deux essais (T. Lamarque et S. Petit) venant poser une jolie cerise sur le gâteau.