Dans le Sauveterrois, ce week-end, ce sont les bibliothèques qui vont s’animer. En partenariat avec la communauté de communes rurales de l’Entre-Deux-Mers, la salle culturelle -nouvellement appelée Simone Veil- va accueillir la soirée de lancement des activités culturelles d’automne. Cette saison va être marquée par des temps d’ateliers, de jeux et de découvertes dans la future médiathèque intercommunale de Sauveterre-de-Guyenne et les bibliothèques de Gornac et de Blasimon.

Portrait(s) : un objet qui nous raconte

C’est vendredi 6 octobre que va commencer l’opération “Portrait(s) : un objet qui nous raconte“, à partir de 20h30, avec un spectacle d’Hubert Chaperon, “L’assiette”, durant laquelle le comédien, seul sur scène, raconte l’histoire de sa famille telle qu’elle lui revient, entrecoupée de situations inattendus qui forcent le spectateur à le suivre dans ses fantasmes.

Le spectacle sera suivi d’une exposition des portraits de territoire avec la photographe Isabelle Pauly, qui encadrera les différents ateliers, comme l’an dernier. En fin de soirée, un apéritif dînatoire et des échanges avec le comédien clôtureront une des nombreuses animations qui sont prévues. À noter que l’entrée est gratuite.