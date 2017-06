En juin et juillet, les bibliothèques de la communauté des communes du Sud-Gironde «désherbent»! Autrement dit, elles retirent des documents de leurs rayonnages pour permettre d’actualiser leurs fonds et mettre en valeur leurs nouveautés.

Mise en place depuis deux ans par Biblio Gironde, cette opération se veut un « vide-greniers» à l’échelle du département du désherbage des bibliothèques. Comme l’an passé, les documents retirés des collections font l’objet d’une vente publique.

Des albums, des BD, des documentaires, des romans… pour les plus petits et les plus grands vendus à prix modique (1€).

Où les trouver ?

À la Bibliothèque de Fargues, lors des horaires d’ouverture, durant tout le mois de juin.

Sur le Marché de Langon le vendredi 23 juin de 8h30 à 13h, puis les 30 juin, 7, 21 et 28 juillet (aux horaires d’ouverture) dans le jardin de la bibliothèque.