De toute la famille Bernard, elles sont les dernières, les petites cadettes de 18 (Angèle) et 19 ans (Eva). Les deux jeunes natives de Marmande vont participer au célèbre rallye-raid dans le désert marocain connu sous le nom de 4L Trophy.

Aller au bout de l’aventure

Il s’agit d’une aventure et non d’une compétition, réservée aux étudiants, qui se déroulera du 15 au 25 février 2018. « Toute notre famille évolue dans le monde de la mécanique, garagiste, pompiste, contrôle technique automobile, nos cousins font de la moto, il n’y a que nous qui n’avons pas vraiment d’affinités avec la mécanique » confient-elles. Eva, l’aînée est en école d’aides-soignantes et Angèle en 1ère année de Science Po à Bordeaux. Et les deux filles se font gentiment « chambrer » en famille : « Personne croit que nous irons au bout ». Un double challenge se présente donc : primo, réussir le pari de l’engagement qui passe par la chasse aux sponsors pour le financement (8.660€ à réunir) ; secundo : aller jusqu’au bout de l’aventure, au terme d’un raid qui reste éprouvant puisque se déroulant sur 6.000km en grande partie dans les dunes de sable du désert marocain.

Si vous voulez aider Eva et Angèle, rendez-vous sur leur page Facebook ou sur le site : lesbernadettes@yahoo.com

Michel Pradeau