Pondaurat Les bénévoles du Téléthon sont déjà prêts

C’est à Pondaurat que les bénévoles de la trentième édition du Téléthon se sont retrouvés autour de Colette Arnaud, coordinatrice adjointe de l’évènement et c’est l’association « Bouger à Pondaurat » qui cette année encore va retrousser ses manches pour égaler, voire dépasser l’excellent résultat de 2015. Des animations sont proposées un peu partout sur des communes de l’ancien canton d’Auros.

De la course aux muscles…

A Auros, le vendredi 25 novembre de 14h à 17h « Course aux muscles » avec les enfants de l’école et à l’initiative des enseignants et du comité des fêtes. Le samedi 26, marche pour tous à Aillas avec l’association Balade Aillassaise. Le 2 décembre, un super loto est organisé à Savignac à 21h (lots à déposer le 30 novembre à la salle des fêtes à partir de 19h.

A la marche des enfants

Enfin, le 3 décembre, marche des enfants avec « Animarts » et l’incontournable repas spectacle d’abord du cirque, des chants et de la danse suivis par le repas avec soirée dansante (15€ adultes et 8€ enfants) au cours de la journée coiffure proposée (10€). Le 4 décembre, pour le marché de Noël à Auros, vous trouverez un stand dédié au Téléthon. Des bénévoles se relaient pour la remise de matériel pour ces journées.

Maryse Lacoste