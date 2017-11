Dans la famille Jay, prenez l’arrière-grand-père Louis, le vigneron. Puis le fils de ce dernier: Paul. C’est lui qui orienta l’entreprise familiale vers la jardinerie, avant qu’Alain, son fils, puis David et Sébastien, les enfants d’Alain ne prennent à leur tour le relais et la développent du côté de Lagassat, au lieu-dit Beauchamp où elle a toujours été située. Toute l’histoire d’une belle réussite familiale en matière de jardinerie et d’aménagement paysager vous est contée dans Le Républicain en vente en kiosques.

