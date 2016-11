Bordeaux Les Barbarians ont enflammé Chaban

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Devant plus de 30.000 spectateurs, les Barbarians français ont rendu un bel hommage à Serge Kampf, le vice-président des Barbarians, décédé en mars 2016. Outre la minute d’applaudissements en début de match, les Baa-Baas ont honoré sa mémoire en venant à bout de l’Australie (19-11). Malmenés en première mi-temps, les Barbarians ont profité de l’entrée en jeu tonitruante du demi-de-mêlée castrais Antoine Dupont en deuxième période, en lieu et place de Yann Lesgourgues, pour marquer un bel essai sur une action de 50 mètres, conclue par Lakafia. Côté tribunes, le public de Chaban a participé à la fête en donnant de la voix et en entonnant la Marseillaise à plusieurs reprises, dont une dernière en fin de rencontre, pour clore cette belle soirée.

Voici le résumé vidéo :