Pour les amateurs, la date est cochée. Car à Gironde-sur-Dropt, le rendez-vous des bals à papa est une tradition avec un public toujours au rendez-vous. Et forcément, cela attire des groupes qui n’hésitent pas à avaler les kilomètres pour se produire dans la salle des fêtes du village. Plus d’une dizaine de dates sont prévus jusqu’en mai et samedi 23 septembre, ce sera la première de la saison. Comme chaque année, derrière ces bals se cachent trois associations organisatrices : le Football Club Gironde La Réole, l’Association Communale de Chasse Agréée et l’Élan Girondais.

Pour ce premier week-end des bals à papa, c’est l’orchestre Ambiance qui animera la salle des fêtes à 21h30. À minuit est prévu l’entracte de 15 minutes avec pâtisserie offerte et tirage de la bourriche. Retrouvez l’ensemble du calendrier des bals à papa en cliquant ici.

Réservations obligatoires auprès de C. Bentéjac aux heures de repas au 06.40.20.41.50 ou auprès de N. Martineau au 06.16.91.43.89.