Une nouveauté cette année concernant les balades naturalistes et artistiques Encamina’s proposées par l’association L’Auringleta : deux sites s’ajoutent en effet aux quatre autres lieux de l’an dernier : Langon et Preignac. Pour plus de diversité et de plaisir !

La première se déroulera à Barie, le vendredi 14 avril, de 9h30 à 12h30 (rdz-vous à 9h15 place de la mairie). Avec cette balade de 7 km où vous partirez à la rencontre de la Garonne et des différents lieux dits. Marie Anne Mazeau vous chantera la Garonne et ses pêcheurs et Alice Monier vous présentera son fonctionnement et les lieux-dits comme celui de Bagnères (du verbe « banhar », se baigner). Ce sera l’occasion d’évoquer les fameuses inondations qu’a subies la commune.

Cette balade sera très rapidement suivie par les balades à Fargues de Langon, Langon, Uzeste, Preignac et Coimères. L’accueil du public, pour chaque balade, se fera à 9h15 pour pouvoir partir en randonnée dès 9h30. Les retours se feront à 12h30 aux lieux de départ.

Ces balades sont gratuites, le financement est pris en charge par le département de la Gironde et l’association l’Auringleta. Elles sont destinées à un public familial, enfants à partir de 7 ans. Les chiens ne sont plus acceptés sur les balades suite à des perturbations la première année.À noter: il reste des places pour la balade du vendredi 14 avril, dépêchez vous à vous inscrire lauringleta@orange.fr ou par téléphone au 06.79.19.38.16 ou 05.56.63.12.09.