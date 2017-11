Inaugurée en septembre 2017 et ouvert depuis environ six mois, le studio des Ateliers Scofield, à Pellegrue, met en avant des artistes et écrivains à travers des expositions, des temps de rencontre, des cours de dessin, de peinture et d’arts plastiques et des conférences. Ce samedi 18 novembre, c’est l’auteure et historienne Sandrine Biyi et son dernier romain “Les Cathares” qui seront mis en lumière lors d’une conférence.

Retour au 13ème siècle

Les premiers Cathares du Sud-Ouest sont apparus dans la région d’Agen au début du 13ème siècle. Vivant simplement, respectueux des règles de la religion chrétienne de base, leur austérité fut considérée comme une menace par Rome qui les décréta hérétiques et déclencha une croisade anti-cathares. Dans son roman, Sandrine Biyi évoque cette période trouble qui se terminera par le massacre des Cathares par le biais de plusieurs personnages.

Il est à noter que l’auteure et historienne n’en est pas à sa première expérience écrite puisque les cinq tomes de “La Dame de la Sauve” ont été un succès par le passé.

Conférence de Sandrine Biyi, samedi 18 novembre, à 17h. Contact : 06.24.39.09.30